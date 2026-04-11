В Афганистане запретили пользоваться презервативами

В Афганистане движение «Талибан» запретило женщинам пользоваться презервативами и противозачаточными таблетками, сообщила журналист и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

Представители «полиции нравов» закрыли несколько отделений роддома в провинции Герат.

Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения в Афганистане (ЮНФПА), в настоящее время в Афганистане сохраняется самый высокий уровень материнской смертности в Азии.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Афганистане отмечала, что решения в области здравоохранения должны основываться на научных рекомендациях.

