«Презервативчик»: в РФ появились контрацептивы для мужчин с маленьким членом

В РФ появилась особая линейка презервативов длиной до семи сантиметров. Их выпускают экспериментально, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании Vizit.

Такие товары назвали «презервативчиками». Хоть они и имеют маленькую длину, соответствуют техническим требованиям и стандартам качества.

«Презервативчики» создали для особых мужчин, которым стандартные средства защиты от 16 сантиметров не подходят. Эксперты считают, что от 15 до 50 млн представителей сильного пола в мире не могут выбрать контрацептивы из-за особых параметров.

При этом в РФ подобных мужчин примерно 900 тыс. Если «презервативчики» будут пользоваться спросом, компания может выпустить контрацептивы длиной от 7 до 13 сантиметров с перспективой захода на рынки Азии. По словам фирмы, аналогов их разработки нет нигде в мире.

