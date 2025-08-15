Уже не просто усталость: что делать, если накрыла послеотпускная апатия?

Кратковременное падение настроения после отдыха — естественная реакция, но если апатия и усталость длятся больше 10 дней, это может быть признаком выгорания или скрытой депрессии, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«У большинства людей в первые 3–5 дней после возвращения настроение падает, появляется апатия, ощущение тяжести. Это нормальная адаптационная реакция, особенно если отпуск был насыщенным. Главное — чтобы это прошло за неделю. Если вы чувствуете, что можете работать, хоть и тяжело, если сон и аппетит в норме, если вы верите, что „втянетесь“, — это просто временная фаза», — сказала Крашкина.

По ее словам, если подавленное настроение держится больше 10 дней, если вы не можете заставить себя делать даже простые вещи, если чувствуете постоянную усталость, раздражаетесь без причины, если в голове крутятся мысли вроде «зачем я вообще это делаю?» или «все бессмысленно» — это уже не просто «яма».

«Это может быть началом выгорания, скрытой депрессией или хроническим стрессом. И в этом случае не надо ждать, пока станет хуже. Нужно идти к специалисту. Психотерапевт поможет разобраться, поддержит, предложит стратегии. Также можно поговорить с руководителем о гибком графике или временной разгрузке», — отметила врач.

Крашкина подчеркнула, что самое главное — задуматься: а комфортно ли вам на работе? Может быть отпуск был не отдыхом, а побегом от рутины? Тогда проблема глубже, чем просто адаптация.