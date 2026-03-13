Увлажнитель воздуха важнее витаминов: врач объяснил, как не заболеть весной

Погодные качели с резким потеплением превращают города в идеальный инкубаторы для респираторных инфекций, так как вирусы гриппа и аденовирусы прекрасно чувствуют себя именно в сырой оттепели. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

«Иммунитет в этот период ослаблен не столько холодом, сколько температурным стрессом и пересушенным воздухом в квартирах, который буквально уничтожает защитный слой слизистых оболочек. Поэтому увлажнитель воздуха сейчас важнее витаминов: сухой нос — это открытые ворота для любой заразы», — сказал Лавров.

Второй рубеж обороны — механическое удаление вирусных частиц. Приходя с улицы, обязательно умывайтесь и промывайте нос солевыми растворами, чтобы смыть «осевшие» патогены до того, как они проникнут в клетки.

«И запомните главное правило эпидемиологической безопасности: почувствовали недомогание — останьтесь дома. Героизм на работе с температурой заканчивается осложнениями на сердце и заражением половины офиса», — добавил врач.

Также эксперт сравнил самовольный прием антибиотиков при вирусной инфекции с преступлением против собственного организма, которое лишь убивает микрофлору и не действует на грипп.

