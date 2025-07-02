Увлажнение и достаточно воды: как сохранить здоровье кожи летом

Врач Новиков: загорать с 11:00 до 17:00 опасно и для здоровья, и для красоты

Лето —время активного солнца, высокой температуры и перепадов влажности, что может стать серьезным испытанием для кожи. В этот период требуется особый уход, чтобы сохранить ее здоровье и сияние, сообщил РИАМО главный врач центра лазерной дерматокосметологии DOCLASER Кирилл Новиков.

Он уточнил. что здоровье кожи складывается из совокупности факторов внешней и внутренней среды, генетики. Заботиться о коже лица нужно в любое время года, но в летний период ее подстерегает больше опасностей. Это время отпусков, жаркого солнца, когда хочется выглядеть лучше, чем обычно. Чтобы уберечь кожу и улучшить ее состояние, стоит следовать ряду простых принципов.

Загар

«Не загорайте в „опасное время“. Сильнее всего на кожу воздействует солнце. Солнечные лучи безопасны в утренние и вечерние часы, когда они не такие агрессивные и с большей степенью рассеивания», — предупредил Новиков.

По его словам, для кожи очень полезен красный свет, он проникает в капилляры и улучшает гибкость эритроцитов. Поэтому находиться под солнцем лучше в рассветные и закатные часы.

Доктор предупредил, что загорать с 11:00 до 17:00 опасно как для здоровья, так и для красоты. Ультрафиолетовое излучение может спровоцировать развитие злокачественных новообразований кожи, приводит к ее преждевременному старению. Оно является провоцирующим фактором деградации коллагена и таких состояний, как актинический эластоз и розацеа, а также аутоиммунных процессов кожи — витилиго и красной волчанки.

Увлажнение

Нужно увлажнять кожу. Особенно важно это делать, если челочек едет в отпуск в жаркие страны. Засушливый климат, перелеты, обезвоживание — все это влияет на состояние кожи. Если не восполнять гидролипидную мантию увлажняющими кремами, то кожа лица начинает терять влагу и становится более чувствительной. Это приводит к изменению рогового слоя, который грубеет. Поэтому кожа теряет красоту и шелковистость.

Еще важно пить достаточное количество воды, так как состояние кожи напрямую зависит от водно-солевого баланса в организме. Ни для кого не секрет, что летом нужно пить больше воды. Однако стоит позаботиться и о том, чтобы не допустить отеков. Они растягивают кожу, вызывая ее преждевременное старение.

«Не злоупотребляйте солеными и сладкими продуктами, алкоголем и консервами. Отек могут вызывать даже любимые летние лакомства — арбуз и дыня», — сказал Новиков.

Проблемы быстрого похудения

Врач еще посоветовал следить за весом. Летом многие дамы стараются сбросить вес, чтобы максимально комфортно чувствовать себя в легких нарядах. Однако резкая потеря жировой прослойки, в особенности на лице, может привести к нежелательному эффекту. Несмотря на то, что у кожи достаточно большой резерв, скачки веса могут быстро его исчерпать. Тургор кожи лица снижается, возникает птоз (опущение) тканей. Из-за колебаний веса на теле могут появиться растяжки.

Он рекомендовал разумно ухаживать за кожей. В погоне за быстрыми результатами многие используют профессиональные средства в домашних условиях или обращаются к подпольным косметологам. Но нерациональное безграмотное увлечение косметологией часто приводит к обратному эффекту. Процедуры и методы должны быть подобраны специалистом, исходя из типа кожи и ее возрастных потребностей.

«Хорошее здоровье — залог молодости и красоты. Устраивайте регулярные чекапы и сдавайте анализы, чтобы своевременно выявлять гормональные проблемы», — отметил собеседник.

Он пояснил, что эндокринная система регулирует работу всего организма. Если у человека есть эндокринопатии и он не занимается лечением, то это непременно сказывается на качестве кожи. Еще анализы покажут скрытые дефициты микро- и макроэлементов.

Летом есть шанс восполнить нехватку витаминов с помощью сезонных овощей и фруктов. Важно исключить вредные продукты. Высокоуглеводная пища, малобелковая с небольшим количеством микроэлементов приводит к ухудшению состояния здоровья всего организма, что быстро отражается на состоянии кожи.