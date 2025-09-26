Уролог назвал главные признаки сниженного тестостерона у мужчин

Многие мужчины могут долгое время не связывать свои недомогания с гормональным фоном. А ведь понимание того, что уровень тестостерона может быть снижен, — это первый и очень важный шаг к решению проблемы. О главных признаках сниженного тестостерона у мужчин РИАМО сообщил врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

Во-первых, врач перечислил наиболее характерные и специфичные симптомы, связанные напрямую с половой функцией.

«Как ни странно, снижение либидо (полового влечения) — один из самых ранних и явных признаков. Мысли о сексе приходят все реже, пропадает инициатива, необходимость в интимной близости кажется надуманной. Также это эректильная дисфункция — трудности с достижением или поддержанием эрекции, достаточной для полового акта. При этом о проблеме можно говорить, только если она носит не эпизодический характер (из-за усталости, стресса), а постоянный. Кроме того, тревожными признаками являются снижение качества утренних эрекций (их отсутствие или слабая выраженность) и уменьшение объема эякулята», — рассказал Богатырев.

К физическим изменениям, которые возможны при снижении тестостерона, Богатырев отнес: снижение мышечной массы и силы; увеличение жировой массы, особенно по женскому типу (в области живота, бедер, груди — гиноидное ожирение); снижение роста волос на лице и теле; гинекомастия — увеличение молочных желез, которое может сопровождаться дискомфортом или болезненностью; повышенную утомляемость и постоянную усталость; приливы жара и повышенную потливость.

Нередко развиваются психоэмоциональные и когнитивные нарушения, такие как: снижение мотивации, апатия; подавленное настроение, раздражительность; ухудшение памяти, сложности с концентрацией; бессонница и нарушения сна.

«Ни один из этих симптомов в отдельности не является стопроцентным доказательством низкого тестостерона. Усталость может быть от переработки, плохое настроение — из-за стресса, а лишний вес — из-за неправильного питания. Диагноз „гипогонадизм“ (низкий уровень тестостерона) ставится только на основании двух ключевых факторов: наличие вышеперечисленных симптомов и подтвержденный низкий уровень тестостерона в анализе крови», — подчеркнул специалист.

Богатырев также посоветовал не заниматься самодиагностикой и самолечением, ни в коем случае не принимать самостоятельно никакие БАДы и препараты. Только врач после диагностики сможет назначить адекватную терапию.

