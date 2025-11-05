Улучшаем кровоснабжение: названы способы взбодрить организм после праздников

Врач: контрастный душ поможет организму прийти в себя после праздников

Холодная и теплая вода поочередно тренирует сосуды и придает организму бодрость, это поможет ему прийти в себя после праздников, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Хороший способ помочь взбодриться и потренировать периферические сосуды — контрастный душ. Чередование теплой и прохладной воды улучшает кровоснабжение тканей, тонизирует мышцы, активизирует обмен веществ и помогает вывести лишнюю жидкость», — сказала Демьяновская.

Она отметила, что витамины и добавки могут быть полезны, но не являются панацеей.

«После праздничных излишеств организму часто не хватает группы B, магния и витамина C, особенно если было много алкоголя и сладкого. Однако принимать витамины лучше не „наугад“, а после консультации с врачом и анализа крови. Основу восстановления все равно составляют питание, сон, вода и движение», — подчеркнула врач.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.