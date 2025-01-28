Укрепляет иммунитет и борется с раком: эндокринолог рассказала о пользе рукколы

сегодня в 17:25

Эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина рассказала о полезных свойствах рукколы, а также предупредила, кому она противопоказана, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В первую очередь, любители этого растения с острым вкусом и специфическим ароматом укрепляют свой иммунитет.

«В рукколе содержится витамин С, важный для иммунной системы, здоровья костей и регулирования свертываемости крови, а также витамин А, необходимый для зрения, кожи и поддержания нормальной работы клеток иммунитета», — рассказала Пришвина.

По ее словам, также в рукколе содержится калий и магний, укрепляющий нервную систему.

За счет антиоксидантов растение эффективно нейтрализует свободные радикалы и работает как детокс, способствуя очищению организма от токсинов.

А благодаря содержанию глюкозинолатов руккола еще и способна предотвращать различные воспаления и некоторые виды онкологии, отметила врач.

Кроме того, эта зелень помогает снижать артериальное давление и плохой холестерин, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, добавила она.

При этом рукколу не стоит есть при гастритах, язве желудка и повышенной кислотности, а также проблемах с щитовидкой, так как она препятствует усвоению йода, предупредила медик.