Укрепляет иммунитет и борется с раком: эндокринолог рассказала о пользе рукколы
Эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина рассказала о полезных свойствах рукколы, а также предупредила, кому она противопоказана, сообщает сайт «Узнай.ру».
В первую очередь, любители этого растения с острым вкусом и специфическим ароматом укрепляют свой иммунитет.
«В рукколе содержится витамин С, важный для иммунной системы, здоровья костей и регулирования свертываемости крови, а также витамин А, необходимый для зрения, кожи и поддержания нормальной работы клеток иммунитета», — рассказала Пришвина.
По ее словам, также в рукколе содержится калий и магний, укрепляющий нервную систему.
За счет антиоксидантов растение эффективно нейтрализует свободные радикалы и работает как детокс, способствуя очищению организма от токсинов.
А благодаря содержанию глюкозинолатов руккола еще и способна предотвращать различные воспаления и некоторые виды онкологии, отметила врач.
Кроме того, эта зелень помогает снижать артериальное давление и плохой холестерин, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, добавила она.
При этом рукколу не стоит есть при гастритах, язве желудка и повышенной кислотности, а также проблемах с щитовидкой, так как она препятствует усвоению йода, предупредила медик.