Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле невключения ООО «Рециклинг Групп» в РНП

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Рециклинг Групп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» о внесении сведений в отношении ООО «Рециклинг Групп» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на содержание и обслуживание детских площадок, контейнерных площадок и территорий общего пользования Можайского городского округа Московской области.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал МКУ Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.