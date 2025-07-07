Миллион за клевету: какое наказание можно получить за неэтичное общение в общедомовом чате
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В материале РИАМО — о том, какие наказания и штрафы грозят за ненормативную лексику и клевету в общедомовом чате.
Размер штрафа на оскорбление в сети
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Чаты в интернете — это такое же публичное пространство, как и в реальной жизни, и здесь нельзя никого оскорблять.
«Более того, штраф за ругань с использованием электронных средств, включая мессенджеры, будет даже больше. Не от трех до пяти тысяч рублей, как во время конфликта в реальной жизни, а от пяти до десяти», – объяснил юрист Илья Русяев.
Наказание за клевету
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За клевету тоже грозят не самые приятные наказания.
«Если речь идет о клевете, когда один человек распространяет о другом заведомо ложные сведения, порочащие его честь, достоинство или репутацию, может последовать уголовное наказание. Когда это происходит в мессенджере, наказанием будет штраф до одного миллиона рублей либо обязательные работы до 240 часов. Но могут и посадить на срок до двух лет», — говорит Русяев.
Что может грозить за угрозы в чатах
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Если вы угрожаете другому человеку, особенно если угрожаете убийством или причинением вреда здоровью, то все может закончиться лишением свободы на срок до пяти лет.
«Особое внимание уделяется высказываниям, содержащим признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства по признаку национальности, религии или принадлежности к социальной группе. В первый раз это может закончиться штрафом до 20 тысяч рублей, но в следующий уже будет применяться уголовное наказание – до пяти лет лишения свободы», – рассказал юрист Илья Русяев.
Что считается рекламой в общедомовом чате
Размещение любого рода рекламы в домовых чатах, к удивлению многих, может закончиться плачевно. За это можно получить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, рассказал Дмитрий Бондарь, эксперт по ЖКХ.
«По закону любая информация, которая направлена на привлечение внимания к товару или услуге, формально может считаться рекламой — даже если она размещена в узком кругу, например, в домовом или поселковом чате. И если такая информация не помечена как реклама, то ее могут расценить как нарушение», — предупреждает Бондарь.
Впрочем, если вы просто поделились своим мнением о той или иной услуге или месте (например, какой-нибудь магазин), то это не считается рекламой.
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