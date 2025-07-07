Стало известно, что фон дер Ляйен замешана в махинациях с приобретением вакцины Pfizer во время пандемии. При этом нет данных о том, что и в каком количестве было получено. Однако ситуация оказалась триггером для неприятного для нее процесса, подчеркнул Медведев.

Судьбу фон дер Ляйен на неделе планирует решить Европарламент. Ее шансы неясны. Вероятность того, что женщина продолжит работать, остается, написал зампред Совбеза.

«Для оголтелых русофобов постепенно наступает „спидошлиц“, который неизбежно превратится в „краснофай“», — отметил Медведев в своем Telegram-канале.

7 июля фон дер Ляйен поучаствует в заседании Европарламента во французском Страсбурге. Там будет обсуждаться вынесение вотума недоверия политику из-за нарушений при приобретении вакцин в период пандемии Covid-19. Заседание стартует в 19:00 по московскому времени. Голосование проведут 10 июля в 13:00.