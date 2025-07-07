Куда выгодно вложить деньги в России на шесть месяцев

«Рекомендуемая валютная диверсификация: 70% — USD (снижение с текущих позиций), 15% — EUR (потенциал роста до 1,12), 7% — JPY (японская йена в качестве защитной валюты), 5% — золото, 3% — прочие валюты. Китайский юань крайне рискован из-за торговых войн с ожидаемым ослаблением до 7,51. Валютная диверсификация может дать дополнительные 10-15% к доходности при правильном тайминге», — говорит Абясов.

Анализ ведущих мировых банков показывает необходимость пересмотра валютной структуры портфеля. Goldman Sachs прогнозирует падение доллара на 10% к концу года из-за фискального дефицита США, а J.P. Morgan оценивает вероятность глобальной рецессии в 60%.

Валютные спекуляции — активная торговля EUR/USD с целями роста евро до 1,12 может дать 8-12% за полгода при правильном тайминге.

Акции роста — хорошую динамику показывают «Полюс», «Новатэк», «Т-Технологии». Фокус на технологичный сектор, добычу золота и газа. Компании-экспортеры получают дополнительные преимущества от ослабления рубля против доллара, подчеркивает эксперт.

ЦФА умеренные — 10-15% портфеля в диверсифицированные цифровые активы. Рынок ЦФА может достичь 250 млрд рублей к концу 2025 года.

Золотодобывающие компании (Полюс) — двойная защита от инфляции через рост золота и валютные доходы.

Сбербанк — можно получить дивиденды более 15% уже летом, плюс валютные доходы от международных операций.

Российские акции — многие торгуются по минимальным ценам, у некоторых эмитентов стоимость даже ниже уровня 2009 года.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) консервативные — 5-10% портфеля в стабильные займы и ЦФА на золото через лицензированных операторов: Сбер, Альфа-банк. Золото показывает особую привлекательность с прогнозом роста до 3,675 долларов за унцию к Q4 2025.

Банковские депозиты — дают 18-22% номинальных в крупнейших банках (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк). Реальная доходность 8-12% после вычета инфляции. Валютные депозиты в EUR/USD рекомендуются для 20-30% средств с учетом прогнозов укрепления евро.

Валютные активы — EUR и USD депозиты, валютные облигации как прямая защита от рублевой инфляции.

Акции экспортеров — компании с валютной выручкой (нефтегаз, металлургия) естественно защищены от рублевой инфляции и получат дополнительные доходы от валютной переоценки.

Золото — рост 24% за год превышает инфляцию. J.P. Morgan прогнозирует рост до $3,675/унция, что дает потенциал еще +15-20%. Обязательно 10-15% портфеля.

Практические советы по инвестициям на 6 месяцев

Фото - © Медиасток.рф

«Валютная диверсификация — новый обязательный элемент. Поэтапно снижайте долю рублей в портфеле с 100% до 70-75%. Покупайте евро на просадках ниже 1,17. Избегайте китайский юань из-за торговых войн. Добавляйте золото как валютонезависимый актив», — рекомендует Абясов.

По его словам, в эффективном портфеле должны быть не только акции, но и другие инструменты.

«Добавьте ЦФА для расширения возможностей. Валютная составляющая должна быть 25-30% портфеля», — уверен эксперт.

ЦФА нужно покупать только через лицензированных операторов из реестра ЦБ. Торговля ними происходит на Московской бирже и СПБ Бирже. ЦФА облагаются налогом. С 2025 года налог составляет 13%, но декларировать его не нужно, это делают операторы, поясняет эксперт.

«В акции стоит вкладывать всегда и регулярно. Валютные активы покупайте при укреплении рубля выше 95 за доллар для оптимального входа», — советует Абясов.