Куда выгодно вложить деньги в России на шесть месяцев
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О том, какие на сегодняшний день существуют способы выгодно вложить средства сроком на 6 месяцев, РИАМО рассказал основатель финтех-компании GBIG HOLDINGS Руфат Абясов.
Валютная составляющая портфеля — критический фактор успеха
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Анализ ведущих мировых банков показывает необходимость пересмотра валютной структуры портфеля. Goldman Sachs прогнозирует падение доллара на 10% к концу года из-за фискального дефицита США, а J.P. Morgan оценивает вероятность глобальной рецессии в 60%.
«Рекомендуемая валютная диверсификация: 70% — USD (снижение с текущих позиций), 15% — EUR (потенциал роста до 1,12), 7% — JPY (японская йена в качестве защитной валюты), 5% — золото, 3% — прочие валюты. Китайский юань крайне рискован из-за торговых войн с ожидаемым ослаблением до 7,51. Валютная диверсификация может дать дополнительные 10-15% к доходности при правильном тайминге», — говорит Абясов.
Куда вкладывать деньги на полгода летом 2025 года
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Консервативная стратегия (реальная доходность 8-12%)
- Банковские депозиты — дают 18-22% номинальных в крупнейших банках (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк). Реальная доходность 8-12% после вычета инфляции. Валютные депозиты в EUR/USD рекомендуются для 20-30% средств с учетом прогнозов укрепления евро.
- Государственные облигации (ОФЗ) — краткосрочные ОФЗ показывают доходность до 20,77%. Реальная доходность 10-11% при максимальной надежности. Евробонды российских эмитентов дают дополнительную валютную диверсификацию.
- Корпоративные облигации — надежные корпоративные выпуски дают 22-25% годовых. Реальная доходность 12-15%.
- Цифровые финансовые активы (ЦФА) консервативные — 5-10% портфеля в стабильные займы и ЦФА на золото через лицензированных операторов: Сбер, Альфа-банк. Золото показывает особую привлекательность с прогнозом роста до 3,675 долларов за унцию к Q4 2025.
Умеренная стратегия (реальная доходность 10-15%)
Российские акции — многие торгуются по минимальным ценам, у некоторых эмитентов стоимость даже ниже уровня 2009 года.
- Сбербанк — можно получить дивиденды более 15% уже летом, плюс валютные доходы от международных операций.
- Сургутнефтегаз (привилегированные) — традиционно поддерживает отличное финансовое состояние, валютная выручка защищает от рублевой инфляции.
- Золотодобывающие компании (Полюс) — двойная защита от инфляции через рост золота и валютные доходы.
ЦФА умеренные — 10-15% портфеля в диверсифицированные цифровые активы. Рынок ЦФА может достичь 250 млрд рублей к концу 2025 года.
Смешанный портфель с валютным хеджем — 30% акций, 25% облигаций, 15% рублевые депозиты, 15% валютные активы, 10% ЦФА, 5% золото.
Агрессивная стратегия (реальная доходность 15-25%)
- Акции роста — хорошую динамику показывают «Полюс», «Новатэк», «Т-Технологии». Фокус на технологичный сектор, добычу золота и газа. Компании-экспортеры получают дополнительные преимущества от ослабления рубля против доллара, подчеркивает эксперт.
- Высокодоходные облигации — корпоративные выпуски второго эшелона с доходностью 25-30%.
- ЦФА высокодоходные — до 20-25% портфеля в инновационные цифровые активы.
- Валютные спекуляции — активная торговля EUR/USD с целями роста евро до 1,12 может дать 8-12% за полгода при правильном тайминге.
Защита от инфляции в 2025 году
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При инфляции 9,89% критически важно включать активы-защитники, среди которых следующие:
- Золото — рост 24% за год превышает инфляцию. J.P. Morgan прогнозирует рост до $3,675/унция, что дает потенциал еще +15-20%. Обязательно 10-15% портфеля.
- Акции экспортеров — компании с валютной выручкой (нефтегаз, металлургия) естественно защищены от рублевой инфляции и получат дополнительные доходы от валютной переоценки.
- ЦФА на золото — современная альтернатива физическому металлу.
- Валютные активы — EUR и USD депозиты, валютные облигации как прямая защита от рублевой инфляции.
Практические советы по инвестициям на 6 месяцев
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«Валютная диверсификация — новый обязательный элемент. Поэтапно снижайте долю рублей в портфеле с 100% до 70-75%. Покупайте евро на просадках ниже 1,17. Избегайте китайский юань из-за торговых войн. Добавляйте золото как валютонезависимый актив», — рекомендует Абясов.
По его словам, в эффективном портфеле должны быть не только акции, но и другие инструменты.
«Добавьте ЦФА для расширения возможностей. Валютная составляющая должна быть 25-30% портфеля», — уверен эксперт.
ЦФА нужно покупать только через лицензированных операторов из реестра ЦБ. Торговля ними происходит на Московской бирже и СПБ Бирже. ЦФА облагаются налогом. С 2025 года налог составляет 13%, но декларировать его не нужно, это делают операторы, поясняет эксперт.
«В акции стоит вкладывать всегда и регулярно. Валютные активы покупайте при укреплении рубля выше 95 за доллар для оптимального входа», — советует Абясов.