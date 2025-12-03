Укрепление сосудов и сердца: чем полезна диета с полифенолами

Исследования показали, что диета, насыщенная полифенольными соединениями, может существенно укрепить сердечно-сосудистую систему и уменьшить вероятность развития болезней сердца. Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог Ольга Ромашина объяснила, в чем заключается польза полифенолов и в каких продуктах, кроме ягод и орехов, их можно найти, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, полифенолы представляют собой класс натуральных веществ, которые в основном присутствуют в растительных источниках. Они обладают выраженными антиоксидантными свойствами и защищают клетки от повреждений, вызываемых свободными радикалами.

«Полифенолы помогают организму бороться с оксидативным стрессом, уменьшают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. Это способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и стабилизации артериального давления, предотвращает образование тромбов, сахарного диабета, некоторых видов рака и замедляет общее старение организма», — подчеркнула она.

Кроме того, специалист отметила, что полифенолы положительно влияют на состояние микрофлоры кишечника и улучшают метаболизм. Для обеспечения организма достаточным количеством полифенолов, как утверждает нутрициолог, необходимо включать в свой рацион различные продукты растительного происхождения.

Ромашина порекомендовала включить в рацион голубику, землянику, малину, а также ⁠зеленый и черный чай. Еще полифенолы есть в ⁠красном вине в умеренных дозах, в какао-продуктах и горьком шоколаде. Полезно есть ⁠орехи различных видов и семена, груши, апельсины, виноград, репчатый лук, капусту разных сортов, листовой шпинат, а также ⁠крупы и бобовые культуры.

По словам эксперта, следует учитывать, что способ кулинарной обработки может сказываться на концентрации полифенолов. Например, при варке овощей уровень этих полезных компонентов снижается, в то время как приготовление на пару, напротив, способствует сохранению большей части полифенолов. Регулярное употребление разнообразной еды, богатой полифенолами, способствует поддержанию здоровья сердца и всего организма в целом.

