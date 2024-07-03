Ученые обнаружили уникальные свойства оливок для снижения веса

Диетолог Ольга Редина рассказала, что оливки могут быть полезны при похудении. По ее словам, эленоловая кислота в оливках обладает антиоксидантными свойствами и способствует нормализации уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, может приводить к снижению аппетита и веса, пишет «Вечерняя Москва».

Согласно исследованиям американских ученых, эленоловая кислота, содержащееся в оливках, может помогать снижать уровень сахара в крови и способствовать потере веса у мышей с диабетом и ожирением. Эти результаты, как отмечают специалисты, открывают новые перспективы для разработки безопасных методов лечения подобных заболеваний у людей на основе применения эленоловой кислоты.

Кроме того, Редина отметила и другие закуски, которые могут быть эффективны в достижении цели по снижению веса. В их числе — орехи, богатые белком, клетчаткой и полезными жирами, способствующие ускорению метаболизма. Также эксперт выделила сухофрукты с низким гликемическим индексом, такие как чернослив, изюм и инжир, которые надолго насыщают и предотвращают переедание.

Диетолог добавила, что некрахмалистые овощи, например, помидоры черри, перец, авокадо, огурцы, редиска и сельдерей, могут служить питательными и низкокалорийными перекусами, насыщая организм клетчаткой и полезными витаминами.