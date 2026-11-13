Олег Рожнов поздравил Голицынскую школу № 2 с 31-летием

Первый заместитель председателя Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов посетил Голицынскую среднюю общеобразовательную школу № 2 по случаю 31-летия учреждения и вручил сотрудникам награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Олег Рожнов поздравил коллектив Голицынской школы № 2 с 31-летием со дня основания. Он поблагодарил педагогов и сотрудников за профессионализм, ответственное отношение к работе и вклад в воспитание подрастающего поколения, а также вручил награды Московской областной думы.

За годы работы тысячи учеников получили здесь первые знания, нашли друзей, определили свои интересы и сделали первые шаги к будущей профессии. Школа продолжает развиваться и сохранять традиции, заложенные несколькими поколениями педагогов.

«Желаю Голицынской школе № 2 дальнейшего развития, талантливых учеников, новых достижений и ярких побед! Педагогам — признания и благодарности за их непростой труд, а всему школьному сообществу — благополучия и уверенности в будущем!» — отметил Олег Рожнов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.