Ученые нашли связь между жарой в спальне и стрессом у пенсионеров

Австралийские ученые из Университета Гриффита выявили взаимосвязь между повышенной температурой в комнате для сна и уровнем стресса у лиц пожилого возраста. В рамках научной работы специалисты проанализировали зависимость между температурой спального помещения и уровнем стресса во время ночного отдыха у людей старше 65 лет, сообщает «Царьград» .

Результаты исследования были обнародованы в научном журнале BMC Medicine. В эксперименте участвовали пожилые жители Австралии. В их спальнях были установлены сенсоры для мониторинга температуры, а для регистрации физиологических показателей применялись фитнес-трекеры.

Анализ полученных данных показал, что температура воздуха около 24 градусов по Цельсию способствует уменьшению вероятности интенсивного стресса. Руководитель исследования Фергус О’Коннор объяснил, что при увеличении температуры тела организм активизирует сердечно-сосудистую систему, увеличивая кровоток к коже для охлаждения. Данный процесс может препятствовать полноценному восстановлению организма и способствовать повышению уровня стресса.

Ученые акцентировали внимание на том, что это первое исследование, которое в естественных условиях установило связь между температурой в спальне, частотой сердечных сокращений и стрессом у пожилых людей.

Представленные результаты особенно значимы в контексте климатических изменений и участившихся жарких ночей, что потенциально увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи также подчеркнули отсутствие актуальных рекомендаций относительно оптимальной температуры для ночного сна, несмотря на исключительную важность этого периода для отдыха и восстановления организма.

