В центре Волгограда «немцы» надели черные хиджабы вместо формы вермахта

Военно-историческая реконструкция проходит на верхней террасе набережной в центре Волгограда. При этом «немцев» изображают люди в хиджабах с закрытыми лицами и в черной одежде, сообщает V1.RU .

При этом участники реконструкции из Краснооктябрьского ДК утверждают, что это вовсе не хиджаб. Немецко-фашистским солдатам хотели сделать образ «темных сил» без обозначения принадлежности к каким-то войскам.

«Чисто символически, смазали. Чтобы были „черные силы“ и все, чтобы не было такого: немцы или кто-то еще… Просто сгладить образ. Ни в коем случае к религии это отношения не имеет. В принципе, чтоб форма обезличенно смотрелась. Не акцентируя, что это немцы. Просто темные силы, с которыми советские солдаты боролись в 45-м году», — сказал один из участников.

Однако зрители предположили, что привычная немецкая форма солдат заменена на странные костюмы из-за действующего в стране законодательства о запрете на демонстрацию нацисткой символики, из-за которой под угрозой привлечения к ответственности может оказаться любой реконструктор.

