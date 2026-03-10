Убийство организма: ранняя тренировка вместо сна наносит колоссальный удар

Жертвовать сном ради ранней тренировки — физиологическое преступление против организма. Культ продуктивности приучил нас думать, что подъем в пять утра на пробежку делает нас здоровее, но с медицинской точки зрения хронический недосып полностью перечеркивает любую пользу от фитнеса. Об этом РИАМО сообщил врач Евгений Миронов.

«Когда вы отрываете час или два сна ради спортзала, вы лишаете себя критически важной фазы восстановления. Именно в глубокой фазе сна вырабатывается соматотропин — гормон роста, отвечающий за регенерацию мышечных волокон, жировой обмен и обновление тканей. Если вы не доспали, силовая или кардио нагрузка пойдет исключительно на износ. Организм, находящийся в состоянии стресса от депривации сна, реагирует массивным выбросом кортизола. Этот гормон не только способствует накоплению висцерального жира, но и разрушает ваши же мышцы для получения быстрой энергии», — сказал Миронов.

Тренировка на фоне усталости — это колоссальный удар по сердечно-сосудистой и центральной нервной системам. Резко ухудшается нейромышечная связь, падает концентрация внимания. В таком состоянии риск получить травму мениска, грыжу или надрыв связок возрастает многократно, потому что тело просто не успевает правильно сгруппироваться. Сердце вынуждено работать на пределе, пытаясь обеспечить ткани кислородом в условиях жесточайшего энергетического дефицита.

«Биологический фундамент здоровья — это семь-восемь часов качественного сна. Если ваш график позволяет пойти в зал только ценой сна, всегда выбирайте подушку», — отметил врач.

Движение можно добрать вечерней пешей прогулкой или отказом от лифта. Но компенсировать истощенные надпочечники, сбой метаболизма и посаженный иммунитет гантелями точно не получится — сон всегда первичен.

