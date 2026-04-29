Юные лесоводы из Ступина стали призерами всероссийского конкурса им Морозова

Команда школьного лесничества «Лесная школа» из округа Ступино заняла третье место в финале Всероссийского конкурса имени Г. Ф. Морозова, который прошел 28 апреля. Подмосковные школьники представили проект по лесовосстановлению, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В финале конкурса приняли участие более 100 юных лесоводов из 35 регионов России. Московскую область представили Дмитрий Едакин, Матвей Бойченко и Андрей Ленский — обучающиеся школьного лесничества «Лесная школа» Малинской школы имени П. М. Овсянкина в городском округе Ступино.

Ребята выступили в номинации «Лесовосстановление». Они подготовили проект, направленный на сохранение и восстановление лесных ресурсов. Работа получила высокую оценку профессионального жюри.

«Участие в таких конкурсах помогает школьникам не только углубить знания в области экологии и лесовосстановления, но и получить практический опыт проектной деятельности. Высокий результат ребят из Ступина подтверждает высокий уровень экологического образования в Подмосковье», — отметил региональный оператор конкурса.

Подготовкой команды занималась педагог дополнительного образования Галина Шаталова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.