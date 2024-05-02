«У Кейт рак, а он со всем справляется»: соцсети не поняли оптимизма принца Уильяма

Принц Уильям прокомментировал состояние здоровья своей жены Кейт Миддлтон, которая ранее призналась, что борется с раком. Слова наследника британской короны неоднозначно встретили в социальных сетях, сообщает «Царьград» .

Недавно Уильям посетил офис компании Low Carbon Materials в Сихэме, графство Дарем. Во время визита британскому принцу начали задавать вопросы о здоровье его жены, на что он дал оптимистичный ответ, хотя и не озвучил никаких конкретных деталей о состоянии Кейт Миддлтон.

«Все хорошо, спасибо. Мы со всем отлично справляемся», — сказал Уильям.

Однако некоторые пользователи соцсетей сочли, что супруг принцессы Уэльской попросту отмахнулся от вопроса. Еще большее недоумение у британской аудитории вызвал факт, что Миддлтон уже более месяца не появлялась на публике.

«Лучше бы он молчал в таком случае, чем говорить что-то странное», — пишет один из пользователей.

Кто-то недоумевает: у Кейт рак, а он «со всем справляется».

«Будет человек, который „отлично справляется“, прятаться от всех уже месяц», — задается вопросом третий.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл объявила, что не намерена вмешиваться в дальнейшие дела королевской семьи, пока принцесса Кейт Миддлтон противостоит онкологическому заболеванию.