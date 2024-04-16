Меган Маркл отказалась от вражды с онкобольной принцессой Кейт Миддлтон

Жена принца Гарри Меган Маркл заявила, что больше не собирается вмешиваться в дальнейшие дела королевской семьи, пока принцесса Кейт Миддлтон борется с раком, пишет Woman.ru со ссылкой на The Sun Online.

Несмотря на заявления Маркл о нежелании вмешиваться в дела королевской семьи, эксперты не верят ее словам. Они предполагают, что герцогиня Сассекская с новой силой начнет враждовать с принцессой, когда та победит болезнь.

«Меган дергала Гарри за ниточки с тех пор, как они встретились» Анджела Левин Королевский биограф

После новости о том, что король Карл III тоже борется с раком, многие ждали, что Меган Маркл и принц Гарри сблизятся с королевской семьей, но этого так и не произошло.

Эксперты считают, что жена принца Гарри может повлиять на примирения семей, ведь именно она оказывает колоссальное влияние на герцога Сассекского.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл уехала в Канаду к сыну Арчи. Ребенок находится под присмотром няни.