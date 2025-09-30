Циркадные ритмы и здоровье: как биологические часы управляют нашей жизнью

Мы привыкли измерять время календарями и стрелками на циферблате, но в каждом из нас есть и другие часы — внутренние, биологические. Они тихо и незаметно управляют тем, как мы спим, едим, думаем и чувствуем себя в течение дня. Эти часы — циркадные ритмы. Их можно сравнить с оркестром, где каждая клетка играет свою партию. Когда все звучит слаженно, мы полны энергии и живем в гармонии с собой. Но стоит сбиться хотя бы одной ноте — и весь ритм превращается в какофонию, сообщила РИАМО специалист по массажу Елена Середа.

Когда биологические часы сбиваются?

«Современный ритм жизни редко совпадает с природным. Работа в ночные смены, перелеты через часовые пояса, ночные посиделки с гаджетами, поздние ужины — все это ломает внутренний цикл», — отметила специалист.

Хроническое нарушение циркадных ритмов ведет к серьезным последствиям:

бессоннице и хронической усталости,

снижению когнитивных функций и концентрации,

повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний,

нарушению обмена веществ и набору лишнего веса,

ухудшению состояния кожи и преждевременному старению.

Как циркадные ритмы влияют на гормональный баланс

«У женщин сбой биологических часов особенно отражается на гормональной системе. Меняется цикл, усиливаются перепады настроения, кожа становится чувствительной и склонной к воспалениям. Недостаток сна усиливает ПМС и ускоряет процессы старения», — рассказала Середа.

У мужчин циркадные ритмы напрямую связаны с уровнем тестостерона. Ночные смены и хроническое недосыпание приводят к его снижению, что вызывает усталость, падение энергии и снижение мотивации.

Нарушение биологических часов влияет и на эмоциональное состояние. Уровень тревожности растет, стресс переносится тяжелее, память работает хуже. Не случайно у людей, которые часто меняют часовые пояса или работают ночами, чаще наблюдаются раздражительность и эмоциональные «качели».

«Когда же человек живет в согласии с природными ритмами, психика становится устойчивее: улучшается настроение, появляются ясность ума и способность справляться со стрессом. Гармоничные биологические часы можно назвать естественным антидепрессантом», — подчеркнула массажист.

