Цельнозерновые продукты помогут снизить риск развития болезней сердца

Нутрициолог Анна Тихоненко порекомендовала включить в рацион крупы, хлеб и макароны из цельного зерна, поскольку они обладают большим количеством клетчатки и витаминов. Такая пища оказывает положительное влияние на организм, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, цельнозерновые богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами. Помимо этого, они способствуют укреплению иммунитета и замедлению процессов старения.

Цельнозерновые изделия также помогают снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, играет важную роль в улучшении работы кишечника, способствует нормализации пищеварения и предотвращает запоры.

Кроме того, цельнозерновые содержат сложные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей, страдающих от сахарного диабета или проблем с контролем аппетита, резюмировала Тихоненко.