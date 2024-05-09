infoBRICS: вызов посла Франции в МИД РФ мог вселить страх в Макрона

Французский лидер Эммануэль Макрон мог испугаться после того, как посла Франции вызвали в МИД РФ, заявил обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич, пишет РИА Новости .

Жесткая реакция Москвы на воинственные заявления политиков на Западе, по его словам, подействовала на Париж и Рим.

«В первую очередь это относится к Парижу, который сегодня настаивает на том, что „не воюет“ с Россией и с ее народом. <…> После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдет в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными», — заметил журналист.

Также он назвал оправданным шагом вызов послов Франции и Британии в МИД, так как Запад намеренно пересекал красные линии, установленные Россией, а также поддерживали теракты на территории РФ.

США, ЕС и НАТО уже много раз показывали неспособность вести здравый и разумный разговор, резюмировал Боснич.