Два дрона ликвидированы в Брянской области
Российские средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника над Клинцовским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. В результате удара, по предварительным данным, пострадали шесть человек.