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Два дрона ликвидированы в Брянской области

Российские средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника над Клинцовским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. В результате удара, по предварительным данным, пострадали шесть человек.