Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

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Также сигнал звучит в подконтрольных киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее тревога была объявлена и в российских регионах. Сигналы о ракетной опасности и угрозе атаки БПЛА ночью прозвучали в Курской, Воронежской и Белгородской областях.

В Белгороде в результате обстрела пострадали минимум шесть человек.