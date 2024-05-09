Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Власти Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины объявили воздушную тревогу, пишет РИА Новости.
Также сигнал звучит в подконтрольных киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Ранее тревога была объявлена и в российских регионах. Сигналы о ракетной опасности и угрозе атаки БПЛА ночью прозвучали в Курской, Воронежской и Белгородской областях.
В Белгороде в результате обстрела пострадали минимум шесть человек.