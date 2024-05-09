Гладков рассказал подробности атаки ВСУ на Белгород

сегодня в 05:59

Восемь человек получили ранения, 19 многоквартирных домов и 37 транспортных средств повреждено в результате ночной атаки ВСУ на Белгород, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram .

«Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили», — сказано в сообщении.

Глава области выехал на место обстрела вместе с начальником Главного регионального управления МЧС Сергеем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Демидовым.

Среди пострадавших есть один ребенок. Людям оказывается необходимая помощь. Часть из них доставили в больницу.

«В городе в результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в 4 частных жилых домовладениях. Также повреждены 3 автомобиля», — добавил Гладков.