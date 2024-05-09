Baza: минимум шесть человек пострадали при обстреле Белгорода

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате обстрела Белгорода киевскими боевиками, сообщает Telegram-канал Baza .

Травмы головы получили двое мужчин, которые были рядом с домом на улице Губкина. Еще у нескольких человек осколочные ранения ног.

Отмечается, что среди пострадавших есть 11-летняя девочка. Официальных подробностей пока не поступало.

Ранее в Сети появилась информация, что в Белгороде произошла серия взрывов. В результате обстрела загорелись машины на одной из улиц, а в некоторых домах выбило окна.

Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе и районе трижды за ночь. По состоянию на 05:00 по Москве он отменен.