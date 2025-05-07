Тихий убийца: врач-кардиолог рассказал о скрытой опасности гипертонии

Коварство высокого давления в том, что оно годами разрушает организм незаметно. Каждый четвертый взрослый даже не подозревает, что уже стал жертвой этого «тихого убийцы» — гипертонии. Когда появляются первые симптомы — головная боль, мушки перед глазами, одышка — сосуды уже серьезно повреждены, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

Главные провокаторы болезни:

· наследственная предрасположенность (риск возрастает в 3 раза, если родители гипертоники),

· «белая смерть» — избыток соли в рационе (более 5 г/сутки),

· сидячий образ жизни (офисные работники в группе риска),

· хронический стресс (выброс адреналина сужает сосуды),

· курение.

«Самый простой способ, чтобы защититься — обзавестись тонометром. Измеряйте давление утром и вечером, особенно если вам за 40. Оптимальные цифры — 120/80, все что выше 135/85 — повод для визита к врачу», — объяснил кардиолог.

Эффективная профилактика:

1. Замените колбасу и соленья на свежие овощи и рыбу.

2. Начните день с 15-минутной зарядки.

3. Освойте дыхательные техники для снятия стресса.

4. Откажитесь от алкоголя и сигарет.

«Современная медицина располагает эффективными препаратами, но они работают только в комплексе с изменением образа жизни. Помните: гипертонию легче предупредить, чем лечить ее последствия в виде инфаркта или инсульта. Начните заботиться о своих сосудах сегодня — они отблагодарят вас долгими годами здоровой жизни», — заключил врач.