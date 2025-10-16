Терапевт научила россиян правильно согреваться осенью без алкоголя

С наступлением осени, когда начинается сезон дождей и ветров, некоторые россияне предпочитают прибегать к горячим алкогольным напиткам, которые помогают согреться. Чаще всего жители страны употребляют глинтвейн, пунш и горячее вино, однако все это может навредить иммунитету и сделать организм уязвимым перед вирусами. Терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая в разговоре с РИАМО рассказала, как правильно и без вреда для здоровья согреваться в холодную погоду.

Почему лучше отказаться от алкоголя осенью

По словам Бурнацкой, алкоголь расширяет сосуды, из-за этого появляется кратковременное ощущение тепла, но одновременно снижает активность Т-лимфоцитов, ключевых клеток, борющихся с вирусами. Алкоголь также ухудшает качество сна, а именно в фазе глубокого сна организм активно борется с инфекциями.

«Алкоголь также стимулирует воспалительные процессы, что повышает риск осложнений при контакте с вирусами. Даже небольшие дозы могут ослабить иммунный ответ, особенно если употреблять напитки регулярно или сочетать их с малым количеством сна, стрессом и переохлаждением», — рассказала терапевт.

Как безопасно согреться осенью

Безопасные альтернативы позволяют сохранять уют и тепло без ущерба для здоровья. По словам специалиста, для этих целей отлично подойдут травяные чаи с имбирем, корицей, гвоздикой или кардамоном, горячие яблочные напитки с пряностями, теплое молоко с куркумой или медом.

«Эти напитки создают физиологический эффект согрева и психологический комфорт, стимулируя циркуляцию крови и расслабление без подавления иммунной системы. Практическая стратегия — чередование алкогольных и безалкогольных напитков. Если хочется глинтвейна, не превышайте крепость 12–14% и ограничивайте объем. После употребления лучше включить в вечер ритуалы уюта: плед, ароматические свечи, теплые носки, легкая музыка. Психологический эффект согрева почти не уступает алкоголю, но при этом не снижает защитные функции организма», — рассказала врач.

Что еще лучше учесть

Терапевт обратила внимание на то, что при выборе способа согрева важно учитывать и индивидуальные факторы, например, возраст, хронические заболевания, стресс и физическую активность. Даже умеренные дозы алкоголя на фоне недосыпа или вирусного сезона могут снизить сопротивляемость организма. Поэтому разумная стратегия — планировать употребление напитков заранее, использовать безалкогольные альтернативы и заботиться о сне, рационе и физической активности.

Осень — это время согреваться не только через горячие алкогольные напитки, но и с помощью безопасных привычек и ритуалов. Осознанный выбор напитков и умеренность позволяют насладиться уютной атмосферой, не ослабляя иммунитет, и снизить риск простуд и вирусных инфекций в холодный сезон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.