Терапевт Бурнацкая объяснила, как осень влияет на уровень витаминов в организме

Врач: нужно следить за осенним рационом питания для восполнения витамина D

Осенью в промозглые и дождливые дни люди меньше времени проводят на свежем воздухе, а значит снижается уровень содержания витамина D. Особенно это актуально для жителей регионов, где осенние дни коротки, а солнечных дней немного, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Она подчеркнула, что витамин D имеет критическое значение для поддержания здоровья костей и скелета, а также для защитной иммунной функции организма.

«Поэтому, чтобы минимизировать недостаток и соблюсти баланс этого витамина в организме, следите за вашим осенним рационом питания. Включайте в него разные виды жирной рыбы, например, лосось или скумбрию, яйца и молочные продукты», — посоветовала Бурнацкая.

Она отметила, что не стоит осенью забывать и про витамин С. Он тоже поможет в укреплении иммунитета и защищает клетки от окислительного стресса. Чтобы вернуть баланс витамина С в организме и поддержать иммунитет, следует есть цитрусовые, брокколи, киви.

«Кроме того, важны витамины группы B — для поддержания нервной системы и стрессоустойчивости, нормализации метаболизма. Витамины этой группы можно найти в цельнозерновых продуктах, орехах и мясе», — добавила врач.

По ее словам, сбалансировав рацион и при необходимости обсудив это с лечащим врачом, подкрепив его витаминными добавками, человек окажет большую услугу своему организму и укрепит здоровье и иммунную систему.