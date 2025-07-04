Теплые овощи и кефир: как помочь организму при застое желчи

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Врач Джутова: чтобы поддержать желчный отток, ешьте больше теплых овощных блюд

При застое желчи (холестазе), который должен быть подтвержден врачом, рацион пациента требует особого внимания, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Она рассказала, что основные симптомы застоя желчи: тяжесть или боль в правом боку, горечь во рту, отрыжка и зуд кожи.

«Чтобы поддержать желчный отток: замените животные жиры на растительные (оливковое, льняное, тыквенное масло); ешьте больше теплых овощных блюд: кабачки, свекла, брокколи, тыква, морковь; включите в рацион каши из гречки, овса, бурого риса», — перечислила диетолог.

По ее словам, еще полезны натуральные кисломолочные продукты — кефир, йогурт, простокваша. Кроме того, следует добавить в меню артишоки, зелень, немного куркумы.

«Важно: не занимайтесь самолечением. Тюбаж, слабительные или мочегонные травы — только по рекомендации врача», — подчеркнула Джутова.