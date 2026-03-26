Телефон в кармане и скинни-джинсы: что убивает качество спермы

Перегрев, сидячий образ жизни и редкий секс ухудшают качество спермы и снижают шансы на зачатие, сообщил РИАМО врач-уролог, андролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Константин Королев.

«Баня и сауна — это действительно значимый фактор. Любой перегрев области мошонки угнетает сперматогенез, в первую очередь страдает подвижность сперматозоидов. Поэтому если пара планирует зачатие, горячие ванны, бани, сауны — все это лучше исключить», — сказал Королев.

Он пояснил, что яички устроены так, что сами регулируют свою температуру — поднимаются и опускаются в зависимости от условий. Но если мужчина постоянно носит узкие трусы-плавки, облегающие джинсы или брюки, температурный баланс нарушается.

«Для нормального сперматогенеза желательно выбирать белье свободного кроя — классические семейные трусы. Это касается и работы в горячих цехах: постоянное тепловое воздействие тоже негативно сказывается на качестве спермы», — рассказал врач.

Королев отметил, что многие носят телефон в кармане брюк — и это тоже может иметь значение. Влияние электромагнитных излучений на сперматогенез обсуждается, но лучше не рисковать и убрать телефон подальше.

«Сидячая работа, гиподинамия — все это ухудшает микроциркуляцию в малом тазу, а значит, влияет на работу предстательной железы и семенных пузырьков, которые участвуют в формировании эякулята. Нерегулярная половая жизнь — тоже частая ситуация. Некоторые пары пытаются зачать, занимаясь сексом раз в неделю или даже реже, и удивляются, что ничего не получается. Регулярность важна», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что хронический стресс, высокая физическая активность накануне — все это также ситуационно снижает фертильность. Организм реагирует выбросом кортизола, что может подавлять репродуктивную функцию.

Ранее стало известно, что регулярное посещение бани может почти вдвое снизить количество активных сперматозоидов и ухудшить их качество. Мужское репродуктивное здоровье напрямую зависит от температуры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.