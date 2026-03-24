Россиянам объяснили, как два часа в бане могут снизить шансы на отцовство

Регулярное посещение бани может почти вдвое снизить количество активных сперматозоидов и ухудшить их качество, сообщает Life.ru .

Мужское репродуктивное здоровье напрямую зависит от температуры. Для созревания сперматозоидов требуется среда на 2–3 градуса ниже температуры тела, поэтому мошонка расположена вне брюшной полости. Систематический перегрев нарушает этот процесс.

Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина пояснила, что при высоких температурах падают концентрация и подвижность половых клеток, а также растет число сперматозоидов с поврежденной ДНК.

«Исследования подтверждают: пребывание в сауне в течение 2 часов 24 минут каждые две недели способно сократить количество активных сперматозоидов почти на 50%», — рассказала Уланкина.

По ее словам, серьезный перегрев также может снижать выработку тестостерона. При этом разовое посещение бани не несет долгосрочной угрозы: сперматогенез полностью обновляется за 2–3 месяца, и негативные изменения обычно обратимы.

Врачи рекомендуют мужчинам, планирующим зачатие, заранее сократить частоту и продолжительность посещения парной. Ограничить тепловые процедуры стоит минимум за несколько месяцев до предполагаемой беременности.

Ранее Минздрав сообщил о планах направлять мужчин, часто посещающих бани, на исследование спермы и консультацию уролога для раннего выявления нарушений.

