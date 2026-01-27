Стресс, ковид и антибиотики: откуда берется синдром раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) может развиться не только из-за питания, но и после сильного стресса, вирусных инфекций и курса антибиотиков, сообщил РИАМО нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Старт болезни нередко совпадает с периодом сильного стресса, также СРК может появиться после вирусных инфекций и приема антибактериальных препаратов. Также известны случаи развития болезни после коронавируса», — сказал Симаков.

Он отметил, что риски развития СРК повышают воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона и язвенный колит.

«При СРК в классическом варианте боль усиливается перед походом в туалет, уменьшается и проходит после опорожнения, хотя иногда, наоборот, может стать сильнее уже после стула. Вообще, СРК — заболевание с кучей мелочей. Оно требует точной настройки рациона и обязательного исключения других патологий, которые способны сопровождать или имитировать его симптомы», — подчеркнул врач.

