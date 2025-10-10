Стресс или депрессия? Психотерапевт назвала главный признак

Врач Крашкина: стресс проходит при устранении причины в отличие от депрессии

Стресс проходит после отдыха, а при депрессии тяжесть не уходит даже в «хорошие» дни, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина

«Стресс — это реакция на внешнее событие (дедлайн, конфликт, переезд). Он проходит, когда ситуация разрешается. Депрессия — это устойчивое состояние, не зависящее от внешних обстоятельств. Даже в „хороший“ день человек чувствует тяжесть, апатию, вину, безнадежность», — сказала Крашкина.

Она назвала ключевые признаки депрессии:

подавленное настроение больше половины дня, почти каждый день.

потеря интереса к жизни на протяжении минимум двух недель.

изменения аппетита, сна, энергии.

мысли о бессмысленности жизни или самообвинения.

«Легкие формы стресса и эмоционального истощения можно купировать самостоятельно: режим, физическая активность, поддержка близких. Но при депрессии самопомощь часто не работает — потому что болезнь нарушает мотивацию, концентрацию и способность к действию», — отметила психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что здесь необходима профессиональная помощь: психотерапия, а при необходимости — медикаментозная коррекция.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Задача этого дня — повысить информирование о проблемах психического здоровья и приложить усилия для его укрепления по всему миру.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.