Стоматолог назвал «темную лошадку» мировой стоматологии

Пока пациенты массово летят за винирами в Европу и Турцию, одна из сильнейших стоматологических школ мира находится совсем в другом месте, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«В Германии и Италии есть сильные (стоматологические) школы, есть блестящие мастера. Но здесь есть нюанс, о котором мало говорят. В Германии сейчас огромное количество врачей — выходцы из бывшего СНГ и Индии, арабских стран. Местные немецкие врачи, получив диплом, часто уезжают работать в Австрию или Швейцарию, потому что там зарплаты выше», — сказал Матюхин.

Он добавил, что, приезжая в берлинскую клинику, вы по иронии судьбы можете попасть к русскоговорящему доктору. Но это не плохо и не хорошо само по себе.

«Отдельно скажу про Аргентину — это темная лошадка. Там одна из сильнейших стоматологических школ в мире и самый престижный университет. Очень высокий уровень подготовки, своя школа эстетики. Но, опять же, это не туристическое направление. Туда едут те, кто точно знает, к кому и зачем», — рассказал стоматолог.

Матюхин уточнил, что, если вы просто так решите поехать в Буэнос-Айрес делать виниры — скорее всего, попадете пальцем в небо.

«Мой совет: забудьте про страны. Ищите врача. Ищите мировое имя доктора и признание коллегами. Чаще всего эти маэстро имеют собственные школы для обучения коллег и являются спикерами мировых симпозиумов. Сейчас есть интернет, есть портфолио. Смотрите работы конкретного доктора за последние годы. Если у него 100 работ и все выглядят естественно, зубы живые, десны здоровые — это кандидат», — подчеркнул эксперт.

Он также посоветовал общаться лично. Хороший врач никогда не возьмется ставить виниры, не оценив состояние ваших зубов, прикус, гигиену. Если вам говорят «прилетайте, за неделю все сделаем» — это стоп-сигнал.

Ранее россиянка полетела в Турцию ради установки виниров, но во время процедуры ей настолько сильно спилили зубы, что от нижнего ряда почти ничего не осталось. В итоге она получила сломанные коронки, воспаление и сильные боли.

