От нижних ничего не осталось: россиянке почти полностью сточили зубы в Турции

Россиянка полетела в Турцию ради установки виниров, но во время процедуры ей настолько сильно спилили зубы, что от нижнего ряда почти ничего не осталось. В итоге она получила сломанные коронки, воспаление и сильные боли, сообщает Baza .

Девушка обратилась в турецкую клинику с мечтой о красивой улыбке. Уже во время процедуры она поняла, что ей слишком сильно спилили зубы. Позже выяснилось, что вместо виниров ей установили коронки и мосты на несколько зубов.

На следующий день после процедуры ее состояние ухудшилось. Девушке пришлось удалять шесть воспаленных нервов в клинике. Однако через время боль вернулась. Таблетки не помогали, и россиянка обратилась в экстренную стоматологию. Там врачи удалили ей еще несколько нервов.

На следующий день щека пациентки сильно распухла. У девушки начала распространяться инфекция. Медики в клинике отметили, что еще бы чуть-чуть — и понадобилась бы срочная госпитализация. Также россиянка отметила, что у нее треснула одна из коронок.

Сейчас девушке нужно устанавливать новые конструкции, одной коронкой не обойтись — нужно ломать соседнюю и делать двойную. Лечение обойдется примерно в две тысячи долларов. Сейчас у девушки фактически нет одного зуба. Она ждет, пока спадет воспаление, чтобы делать новые процедуры.

Ранее жительница Иркутска рассказала, как в одной из частных стоматологических клиник города перед установкой виниров ей удалили нервы во всех зубах. Сейчас она мучается от боли, а врачи не дают гарантии, что зубы удастся спасти.

