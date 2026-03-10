«Давайте удалим все нервы»: установка виниров превратилась для россиянки в ад

Жительница Иркутска по имени Яна (merin.ova) рассказала в Сети, как в одной из частных стоматологических клиник перед установкой виниров ей удалили нервы во всех зубах.

Стоматологию 27-летняя девушка выбрала по рекомендации знакомых. Изначально она хотела сделать композитные виниры, но на консультации ей заявили: «композит — это та же пломба», они ненадежные, часто ломаются и темнеют. Стоматолог даже отказался делать такой вариант, чтобы «не позорить свое имя». Лучше ставить цирконий — это на всю жизнь, заявил он. В результате Яна доверилась врачу.

Однако, чтобы поставить циркониевые виниры, девушке пришлось удалить все нервы в зубах во избежание чувствительности и боли в дальнейшем. При удалении нервов в каналы не закладывали никакое лекарство, зубы сразу пломбировали. Кроме того, Яна не уверена, что врачи соблюдали полную стерильность во время манипуляций. Сначала все было нормально, но затем возникли сильные боли и резкая чувствительность. В результате в каналах начали развиваться бактерии.

Яна была постоянно на связи с врачом, сообщала о своем неважном самочувствии, на что получала ответ, что постпломбировочные боли — это в рамках нормы. Однако с течением времени девушке не становилось легче, наоборот, ее состояние только ухудшалось, несмотря на выполнение всех рекомендаций. Врача не смущало, что у нее болел абсолютно каждый зуб — Яна верила и продолжала выполнять все рекомендации.

Затем установленные виниры вывалились, было невозможно ни есть, ни пить, зубы даже не смыкались. Изготовили другой комплект временных коронок, к этому моменту все во рту ужасно болело, Яна ежедневно пила обезболивающие. А в один момент ее лицо начало раздуваться от гноя. В результате все закончилось поездкой в челюстной-лицевую хирургию и разрезом.

Уже в ходе перелечивания в другой клинике из каналов в зубах девушки достали перегнивший материал, в некоторых из них был остаток пульпы, а где-то — инструмент, о котором ее не оповестили. Кроме того, сами коронки были изготовлены с неправильным прикусом, из-за чего начали болеть суставы и уши.

За все время лечения в первой стоматологической клинике девушке не предоставили ни единого чека и договора. На все стоматологические процедуры на данный момент Яна потратила более 5 млн рублей, и врачи не дают гарантии, что зубы удастся спасти, так как на каждом из них находятся кисты, воспаления и пародонтит.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.