В Москве молния ударила рядом с 12-летним подростком и травмировала его глаза

В Северном Бутове в Москве молния ударила рядом с 12-летним школьником в период грозы. Он ощутил сильную боль в глазах, сообщает Mash .

Группа школьников играла в футбол на спортивной площадке, расположенной на Старобитцевской улице. Через некоторое время в поле ударил мощный электрический разряд.

Атаке стихии подверглись установленные на искусственном газоне уличные тренажеры. У места удара находился 12-летний парень.

Сразу после яркой вспышки мальчик упал на землю, почувствовав резкую и сильную боль в области глаз. На место происшествия прибыли медицинские работники и оказали пострадавшему помощь.

Специалисты отмечают, что при прямом или близком ударе молния генерирует мощнейший ультрафиолетовый импульс. Такое излучение способно спровоцировать поверхностный ожог роговицы глаза. Недуг по своим симптомам схож со «снежной слепотой» или последствиями работы с электросваркой без использования защитной маски.

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