Пинчук отверг версии об инсценировке покушения на него

Полковник запаса Андрей Пинчук отверг утверждения об инсценировке покушения. Он связал такие версии с информационным сопровождением украинских спецслужб, сообщает «Царьград» .

Андрей Пинчук заявил, что считает нужным публично ответить на обвинения. По его словам, некоторые комментаторы называют главным доводом в пользу «постановки» то, что он выжил.

Пинчук сообщил, что подготовка преступления, по оценке следствия, велась на высоком профессиональном уровне. Он объяснил спасение тем, что вышел до звонка о доставке и зашел в дом на 10 секунд раньше.

Полковник заявил, что исполнители и обстоятельства произошедшего уже установлены. Слухи об инсценировке он связал со структурами информационного сопровождения украинских спецслужб и назвал такие вбросы «дымовой завесой», сообщил «Царьград».

Пинчук напомнил, что много лет находится в поле внимания зарубежных спецслужб. Он также заявил, что ущерб от взрыва стал тяжелым финансовым бременем для семьи.

«Я планирую отправиться на фронт и вновь возглавить свой родной батальон — поэтому враги не должны радоваться, что руки опустились», — заявил Пинчук.

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