Наталья Фриске назвала Шепелева «петушарой» в годовщину смерти сестры

На Николо-Архангельском кладбище в Балашихе прошли памятные мероприятия. Поклонники Жанны Фриске приносили цветы к монументу, некоторые пришли в одежде с изображением певицы.

Наталья Фриске возмутилась тем, что Дмитрий Шепелев ограничился постом в соцсетях и не приехал к могиле. Она вспомнила, что телеведущий раньше предлагал встречи «только лишь в эфире и под камерами», и назвала его «петушарой».

Наталья сообщила SHOT, что Шепелев до сих пор блокирует общение 13-летнего Платона с родственниками матери. По ее словам, мальчику запрещают получать от них подарки даже через одноклассников. Сестра певицы надеется, что подросток сам выйдет на связь.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после тяжелой борьбы с глиобластомой. В день памяти Наталья приехала на кладбище с родственниками. Семья привела в порядок место захоронения и возложила цветы.

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