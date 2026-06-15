Андрей Воробьев: в Подмосковье вдвое увеличат количество математических классов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в новом учебном году в школах Подмосковья откроют более 4 тыс. математических классов. Там будут учиться свыше 80 тыс. ребят, которые пройдут отбор, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Московской области реализуется самый масштабный в стране проект по развитию математического школьного образования. В нем участвуют ребята первых, вторых, пятых, седьмых, восьмых и десятых классов. Губернатор рассказал о востребованности точных наук и отметил, что власти стараются делать так, чтобы школьники в Московской области могли изучать все это по современным методикам и в достаточном объеме. Важно, чтобы все ребята нашли себя в профессии, а для этого нужно достойное образование.

«По поручению президента особое внимание уделяем преподаванию математики. В 2024-м запустили проект „Математические классы Подмосковья“. Тогда их было всего 66, но уже в 2025-2026 учебном году в 742 школах открыли 2 тыс. таких классов. 50 тыс. ребят углубленно изучали математические предметы, посещали кружки по олимпиадной математике, профориентационные мероприятия и т. д., что уже дало заметный результат. В этом году более 21 тыс. выпускников выбрали ЕГЭ по профильной математике — на 3 тыс. больше, чем годом ранее. Кроме того, на 20% выросло количество участников Всероссийской олимпиады по математике», — рассказал губернатор.

В рамках проекта «Математические классы Подмосковья» переподготовку прошли около 1,5 тыс. учителей. В региональном центре «Вектор» на базе Технолицея им. Долгих для них провели 128 методических вебинаров, а также 9 семинаров.

Губернатор добавил, что в Подмосковье в новом учебном году вдвое увеличат количество математических классов — до 4 тыс. В перспективе это поможет ребятам поступить в лучшие технические вузы России и получить востребованную специальность.

В прошедшем учебном году на Всероссийской олимпиаде школьников по математике от Московской области приняли участие более 348 тыс. ребят. Региональная математическая олимпиада «Вершина» собрала около 400 тыс. учеников 5–10-х классов, а свыше 20 тыс. школьников стали участниками командных математических игр, организованных в школах, где есть математические классы.

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