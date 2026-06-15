Мужчина мастурбировал в салоне красоты в Набережных Челнах в Татарстане

В Набережных Челнах Республики Татарстан руководительница местного салона красоты опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала о вопиющем поведении одного из клиентов. Мужчина перепутал приличное заведение с местом оказания интимных услуг и мастурбировал.

По словам владелицы студии, посетителя не смутило, что в помещении находятся маникюрные столы и сидит много людей. Обстановка вокруг не была приватной.

Мужчине несколько раз четко обозначили, что интимные услуги в салоне не оказываются. Однако он до последнего продолжал намекать на это массажистке Радмиле.

Кроме того, на экране в видеоролике было указано, что после переворота клиента на спину выяснилось, что под полотенцем у него ничего нет.

В итоге сотрудница вышла из кабинета в слезах. После ухода мужчины руководство обнаружило на кушетке пятна характерного происхождения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.