Леус: на смену холодному и сырому апрелю в Москву придет непостоянный май

«Если сегодня в городе около плюс 10 градусов, то в субботу воздух прогреется уже до плюс 14 — 16 градусов, что впервые за последние две недели вернет температуру в рамки климатической нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в воскресенье, 2 мая, столбики термометров в Москве впервые в нынешнем году преодолеют 20-градусную отметку. В понедельник, вторник и среду воздух в мегаполисе прогреется до плюс 24 градусов. И это несмотря на возможные локальные дожди.

По словам синоптика, в ночное время в начале следующей недели столбики термометров не опустятся ниже плюс 10 градусов.

Леус добавил, что несколько дней первой декады мая будут с летней среднесуточной температурой, превышающей плюс 15 градусов, однако говорить о начале метеорологического лета рано — ближе к началу второй декады месяца в столице похолодает.

