Степашин: изъятые из продажи книги в РФ не запрещено хранить дома

Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин заявил, что книги, которые были изъяты из продажи после экспертиз организации, в том числе роман американского писателя Стивена Кинга «Оно», не запрещено хранить дома, сообщает РИА Новости.

Ранее Степашин назвал книги, проверенные экспертным центром при РКС по запросу издательств и госструктур. Среди них, кроме указанного романа, были «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Мой полицейский» Бетана Робертса, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.

Все эти произведения после экспертиз и рекомендаций сняли с продаж.

«Дома — ради бога, храните», — сказал глава РКС, отвечая на вопрос, есть ли какая-либо ответственность за хранение этих книг.

Он особо подчеркнул, что хранение книг дома не запрещено.

