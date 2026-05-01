Автор фильма «Господин Никто против Путина»* потерял свой «Оскар» при перелете

Режиссер 30 апреля прибыл в аэропорт Кеннеди (США) с «Оскаром» в ручной клади. Но сотрудник Управления транспортной безопасности США потребовал переложить ее в багаж, так как посчитал, что статуэтку пассажир может использовать на борту как оружие. Так как багажа у Таланкина** не было, то сотрудник TSA положил «Оскар» в коробку и отправил ее в багажный отсек лайнера.

Но во Франкфурте статуэтку в багаже не обнаружили.

После инцидента режиссер Дэвид Боренштейн обратился к немецкой авиакомпании Lufthansa с просьбой разобраться в случившемся.

Таланкин** и Боренштейн сняли датско-чешский докфильм «Господин Никто против Путина»*. Последний еще выступил сценаристом. Фильм рассказывает об изменениях в школе РФ, которые произошли после начала СВО на Украине. Картина получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

* Запрещен к показу в РФ.

** Признан в России иностранным агентом.