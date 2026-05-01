В Сибири и на юге России наблюдаются погодные аномалии

Гора Ай-Петри в Крыму утопает в снегу, а в Новосибирске сейчас царит летняя жара. О таких погодных аномалиях в России рассказал РЕН ТВ .

Так, в горах на полуострове замело автомобили и дома. Мелкий влажный снег продолжает идти, температура составляет около плюс 5 градусов.

А в Сибири уже сменили пальто на футболки и бриджи. Жители Новосибирска гуляют по городу под палящим солнцем, купаются в фонтанах, наслаждаются внезапным летом. Термометры в пятницу показывают плюс 27 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на смену холодному и сырому апрелю в Москву придет непостоянный май.

