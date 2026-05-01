сегодня в 15:18

Гинеколог спалил голые фото пациентки в чате со СМИ

Индийский гинеколог спалил голые фотографии пациентки в чате со СМИ, после чего его вызвали на допрос, сообщает РЕН ТВ .

Сотрудник медколледжа в Индии обнародовал снимки лица и интимных частей тела 22-летней пациентки. Фото были сделаны во время операции под наблюдением старших докторов.

Эти фотографии попали в группу, предназначенную для общения с представителями СМИ, после чего разлетелись по всей Сети.

Руководитель медучреждения сказал, что произошедшее — серьезная ошибка. Также он пообещал наказать виновного. Полиция создала специальную следственную группу по данному инциденту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.