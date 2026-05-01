В Подмосковье напомнили о правилах тишины на майских праздниках

В Московской области в преддверии майских праздников жителям напомнили о действии закона о тишине и установленных временных ограничениях на шум. В выходные и праздничные дни действуют особые правила, включая запрет на ремонт. Об этом сообщил член комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Михаил Раев, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Впереди нас ждут праздничные майские выходные – время, когда хочется отдохнуть, провести время с семьей и зарядиться хорошим настроением. Но чтобы праздники прошли комфортно для всех, важно помнить о взаимном уважении и соблюдении закона», – сказал Михаил Раев.

В Московской области действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». В будние дни шум запрещен с 21:00 до 08:00, в выходные и официальные нерабочие праздничные дни – с 22:00 до 10:00. Ежедневно также установлен «тихий час» с 13:00 до 15:00.

В период ограничений нельзя включать громкую музыку, кричать, свистеть, петь и играть на музыкальных инструментах, использовать телевизоры и радиоприемники на повышенной громкости. Запрещены ремонт, перепланировка, перестановка мебели, а также применение пиротехники.

Отдельно регламентированы ремонтные работы. В воскресенье и нерабочие праздничные дни они полностью запрещены. В будни ремонт допускается с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.